Kaloja pyydykseen ja kilpailuun

Vuoden 2017 kalakilpailu on päättynyt ja tulokset julkaistaan ensi viikon torstain lehdessä. Kisaan ilmoitettiin kymmenen kalaa, jotka oli pyydetty eri puolilta Ilomantsia.

Pyydyksiin oli tarttunut haukia, kuhia ja ahvenia. Vuoden 2018 kalakisa on jo käynnistynyt. Toivottavaa on, että kalastajat ilmoittavat saaliitaan rohkeasti kisaan, jolla on pitkät perinteet lehden historiassa. Kisaan mukaan ovat lämpimästi tervetulleita myös tuupovaaralaiset ja kiihtelysvaaralaiset kalastajat.