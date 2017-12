Itäinen maakunta pimeänä

Pohjois-Karjalassa jatkuu sähköttömyys edelleen. Varhain perjantaiaamuna maakunnan yli pyyhkäissyt räntäsade nosti jo vähenemään päin kääntyneen sähkövikojen määrää, mutta pahimmalta ennusteelta silti vältyttiin. Pienimmillään sähköttömien asiakkaiden määrä saatiin putoamaan puolen yön aikaan 8 000 asiakkaan paikkeille, mutta aamukahdeksalta vailla sähköä oli 12 200 asiakasta. Pahimmin sähkökatkojen piinaamat alueet löytyvät nyt jakelualueen itä- ja pohjoisosista Lieksasta, Juuasta, Ilomantsista ja Enosta. Ilomantsissa sammuivat muun muassa katuvalot useaan otteeseen aamu tunteina.

Vikojen korjaus jatkuu nyt 170 henkilön ja erikoiskaluston voimin. Myös helikopterit ovat lähtövalmiudessa ja nousevat ilmaan heti, jos sää sallii. Helikoptereiden käyttöä rajoittavat näillä keleillä muun muassa matalalla olevat pilvet ja jäätymisvaara.

Hankalimmilla alueilla on joillakin asiakkailla sähkökatkos kestänyt jo useita kymmeniä tunteja, mutta Pohjois-Karjalan Sähkö tekee koko ajan töitä, että sähköt saadaan palautettua mahdollisimman pian kaikille asiakkaille.

Sääennusteen mukaan tykkyhäiriötilanne tulee näillä näkymin jatkumaan vuodenvaihteen yli. Siksi asiakkaiden on hyvä varautua mahdollisiin uusiin katkoksiin varaamalla riittävästi vettä ja muita tarvikkeita kotiin aina kun on mahdollisuus. Varautumisohjeita löytyy sähköyhtiön verkkosivulta www.pks.fi

Sähkölaitos muistuttaa, että johdoille kallistuneita puita ei saa mennä poistamaan omin voimin, vaan asiakkaat voivat ilmoittaa sähkönjakelua vaarantavista ja kallistuneista puista sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai soittamalla asiakaspalveluun 013 2663 100. Vikatilannetta voi seurata myös Katkot-palvelusta osoitteesta katkot.pks.fi