Sähköt poissa edelleen useissa paikoin

Keskiviikkona lunta tuli lisää ja sähkökatkot jatkuvat maakunnan alueella. Eniten sähkökatkoja on Uimaharjun, Kontiolahden, Ilomantsin ja Tuupovaaran alueilla.

Vikapaikkoja kartoitetaan päivittäin kahdella helikopterilla ja tänään saatiin ilmaan myös sahalaitteistolla varustettu erikoiskopteri, jolla pystytään katkomaan johdoille kurkottavia puiden latvoja ja oksia tehokkaasti. Helikopteriavun käyttöä rajoittaa lentokelin lisäksi päivien lyhyys. Tehokas lentoaika tahtoo pilvisellä kelillä rajoittua noin neljään tuntiin.

Sääennusteen mukaan ilma on lämpenemässä ja luvassa on lisää lunta. Lämpötilasta riippuen lumi voi pahimmassa tapauksessa olla raskasta räntää, joka lisää lumikuormaa merkittävästi.

Tänä aamuna puoli yhdeksän aikaan Ilomantsin alueella sähköttä oli yli 1500 taloutta. Tuupovaaran alueella sähköt olivat pois reilulta tuhannelta taloudelta ja Kiihtelysvaarassa sähköttä oli vajaa 600 taloutta.

Uimaharjun alueella sähköt puuttuivat yli 2700 taloudesta.