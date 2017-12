Tykkylumi aiheuttanut sähkökatkoja

Joulunaluspäivien lumisade aiheutti ongelmia sähkölinjoilla eri puolilla maakuntaa lumen tykkyyntymisen vuoksi. Lumisateen jäljiltä syntyneet sähköviat saatiin nopeasti korjattua muutamaa vaikeammin korjattavaa kohdetta lukuun ottamatta. Lunta tuli kuitenkin pyhien aikana lisää, ja itäisen maakunnan puut ovat nyt sen verran raskaassa lumikuormassa, että heikompikin lumisade aiheuttaa herkästi yksittäisiä vikoja eri puolille jakelualuetta.

Viime yönä ja tänä aamuna Ilomantsin, Tuupovaaran ja Kiihtelysvaaran alueilla on ilmaantunut sähkökatkoja useissa kohteissa.

Hattuvaara-Naarva alueella sähkökatko alkoi aamuyöllä puoli viiden maissa ja sähköttömiä talouksia edelleen. Möhkön alueella sähköt katkesivat puoli yhdentoista jälkeen.

Sähkökatkoja on myös Haukivaaran, Maukkula-Marjovaaran, Luhtapohjan, Tokrajärven, Pamilon, Hiiskosen, Tyrjänsaaren sekä Huhuksen alueilla.

Tuupovaarassa Koveron, Harvion ja Huuhmarisvaaran alueilla on edelleen sähkökatkoja, ja ne alkoivat aamuyöllä ennen neljää. Myös Kiihtelysvaaran Oskolassa ja Uskalissa talouksia on ilman sähköä.

Pohjois-Karjalan Sähkön netissä olevassa häiriötietopalvelussa ilmeni, että kello 14 aikaan Ilomantsin alueella oli sähkökatkos 586 taloudessa. Tuupovaarassa sähköttä oli 139 taloutta ja Kiihtelysvaarassa 33 taloutta.