Viimeinen vastaanottopäivä

Tuupovaarassa lemmikinomistajat käyttivät tänään hyväkseen viimeisen tilaisuuden käyttää kunnallisen eläinlääkärin lähipalvelua Tuupovaaran terveysaseman tiloissa. Siun soten päätös lopettaa kunnaneläinlääkärin pieneläinvastaanotto Tuupovaarassa ei saanut ymmärrystä.

Eläinlääkäri Anja Turunen kertoi, että ajanvarauksia oli vastaanotolle viimeisenä päivänä keskiviikkona kahdeksan ja pari kotikäyntiä sen päälle.

Yksi päivän ensimmäisistä eläinasiakkaista oli Pauliina Peltoniemen lääkärintarkastukseen tuoma Kuprit-kissa. Peltoniemi oli kissan kanssa ensimmäistä ja samalla viimeistä kertaa Tuupovaarassa eläinlääkärillä. Talvilomapäivälle parahiksi osunut eläinlääkärireissu oli Peltoniemen mielestä helppo ja mukava tehdä lähelle.

–Tuupovaaralaisilla on paljon pieneläimiä. On kurjaa, että monille tärkeä palvelu ajetaan alas. Vaikka se on ollut vain yhden kerran viikossa, hän pohti.

Moni viimeisenä päivänä käynyt kertoi olevansa vakioasiakas. Yksi vakioasiakkaista oli Susirajan eläinkodit -eläinsuojeluyhdistyksen toimija Hanne Ihanus, joka kävi nuoren Sanni-koiran kanssa tikkien poistossa. Koira oli kodinvaihtajana eläinsuojeluyhdistyksen asiakas, ja se oli aiemmalla käynnillä leikattu.

–Eläinsuojelutyölle tulee tuntuvasti lisää kilometrejä, totesi Ihanus. Hän kertoi jatkossa todennäköisesti ajavansa eläintensä kanssa Ilomantsiin eläinlääkäri Anja Turusen luokse.