Pitseria Taj Mahal on taas joutunut ilkivallan kohteeksi Ilomantsissa. Tällä kertaa on maanantaita vasten yötä menty sisälle saakka särkemällä oven lasit. Yrittäjät kertovat, että varkaiden saaliiksi jäi noin sata euroa rahaa ja limppareita. Poliisi tutkii asiaa.

Helmikuussa 2016 toimintansa aloittanut bangladeshilaisyrittäjien ravintola on joutunut ilkivallan kohteeksi jo useita kertoja, viimeksi kesällä ikkunoihin oli heitelty kananmunia.