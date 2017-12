Kurkkaa tontturiiheen

Ilomantsissa Ylätien varressa sijaitseva vanha riihi on kerännyt ilomantsilaisia tonttuja suojiinsa. Juuri avattu tontturiihi ja sen asukkaat ovat kaikkien katsottavissa joulukuun 21. päivään saakka.

Liisa Kontturi kertoi tonttuperinteestä ja esitteli riihen asukkaita.

– Vanha kansa uskoi, että pihapiirissä asuneet tontut olivat entisten eläjien henkiä. Ne saattoivat ojentaa asukkaita, vaikka sormeaan heristäen, jos ihmiset eivät pitäneet taloa kunnolla.

Riihessä on tällä hetkellä pitkälti toista sataa tonttua. Mukana on niin neulottuja, puusta tehtyjä kuin lankatonttujakin.

– Monet ovat tuoneet tänne tonttujaan, ja vieläkin tonttuja voi tuoda mukaan, innosti Kontturi