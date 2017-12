Ennätysyleisö itsenäisyysjuhlassa

Ilomantsin itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin osallistui tänä vuonna poikkeuksellisen paljon yleisöä. Niin kirkoissa kuin sankarihaudoilla ja muistomerkeillä järjestetyissä tilaisuuksissa oli väkeä mukana tavallista enemmän, ja pääjuhlassa Kalevala-salissa osa yleisöstä istui salin ulkopuolella sisäpaikkojen loputtua. Se ei tosin Kalevala-salissa haittaa, sillä äänentoisto ja hyvä akustiikka kantavat myös musiikkiesitykset aulaan. Yleisöä tilaisuudessa oli lähemmäs 200.

Juhlan ohjelmaa kiiteltiin vuolaasti jälkeenpäin, se koostui tällä kertaa sopivasti isänmaallisesta mutta myös kevyestä musiikkiosuudesta. Musiikista tilaisuudessa vastasivat Ilomantsin Mieslaulajat ja ilomantsilainen lauluyhtye Lempo, joka aplodeista päätellen lauloi suoraan yleisön sydämiin.

Juhlapuheen pitänyt Pohjois-Karjalan rajavartioston komentaja eversti Vesa Blomqvist nosti puheessaan esille muun muassa sekä sodan kokeneen sukupolven että jälleenrakentajien työn merkityksen tämän päivän Suomen rakentajina. Globaaleista uhkista huolimatta hän katsoo Suomen tulevaisuuteen luottavaisin mielin.

– Suomi on joutunut kulkemaan läpi kriisien moneen kertaan - aina niistä on selvitty ja noustu. Nyt on meidän vuoromme turvata arvokas vanhuus vanhemmille sukupolville sekä elinvoimainen ja suvaitsevainen Suomi tuleville sukupolville.