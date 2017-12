Sankarihautausmaiden historia kansien välissä.

”Ilomantsin sankarihautausmaat” -kirja julkaistiin itsenäisyyspäivän aattona Ilomantsin kirjastossa. Kirja on kovakantinen, A4 -kokoa oleva ja 164 -sivuinen. Teoksessa on lähes 300 valokuvaa. Kirjan ovat koonneet emeritusopettaja Matti Kallio ja TT Juha Riikonen. He ovat myös kirjoittaneet pääosan kirjan teksteistä. Muita artikkelikirjoittajia ovat sotilaspastori Juha Eklund, talouspäällikkö Hilkka Hiltunen, eversti Martti Kukkonen ja eläkkeellä oleva seurakuntasisar Kirsti Pasanen. Kirjan on kustantanut ja sitä markkinoi Ilomantsi-Seura.

Teoksesta löytyy tietoa muun muassa väliaikaisista hautauksista, Lotta-Svärd -järjestöstä, sankarihautatoimikunnasta, muistokivistä, taloudesta varainkeruusta, sotilaspapeista, sotilasvalasta, liputuksesta ja tuntolevyistä. Kirja on myös erinomainen opas omaisille, sillä siitä selviää myös, missä kohtaa kukin sankarivainajista hautausmaalla lepää.