Vaarallista oma-aloitteisuutta Ilomantsissa

Etuajo-oikeutettua Pogostantietä Enon suuntaan mentäessä on autoilijoita tullut vastaan yllättävä liikennemerkki: ennen Hattuvaarantien risteystä tien etuajo-oikeus liikennemerkin mukaan päättyy. Pohjois-Karjalan ely-keskuksen aluevastaava Petri Inkinen luonnehtii merkin kiinnitystä valotolppaan "väärin kohdennetuksi oma-aloitteisuudeksi".

Suomeksi se tarkoittaa ilkivaltaa, merkki on viety jostain ja tuotu väärään paikkaan ja Inkinen lupasi, että se poistetaan mahdollisimman pikaisesti. Siitä, kuinka pitkään merkki on väärässä paikassa ollut, ei ole tietoa. Inkinen epäilee, että kyseinen merkki on viety jostain omalta paikaltaan.