Reilu kuukausi aikaa koota lahjapaketti

Parhaillaan on menossa Operaatio Joulun lapsi -keräys, joka Suomessa on ollut osa Patmos Lähetyssäätiön Lastenavun työtä vuodesta 1995 lähtien.

– Keräyksessä voi laittaa joululahjan 4 – 14-vuotiaalle lapselle. Lahjapaketin tarkoitus on osoittaa konkreettisella tavalla rakkautta köyhyydessä eläville lapsille ympäri maailman, kertoo monena vuonna Ilomantsissa pakettien keräämistä organisoinut Irja Lehikoinen.

Pakettien kautta lapsille halutaan kertoa, että he ovat tärkeitä ja arvokkaita. Suomesta kerätyt paketit menevät Romanian ja Moldovan lapsille.

– Siellä ne jaetaan yhdessä paikallisten seurakuntien ja yhteisöjen kanssa. Suomalaisia on mukana paketteja jakamassa.

Joulun lapsi -keräykseen lahjoitettavien pakettien kokoamisaikaa on marraskuun 10. päivään saakka.