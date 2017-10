Kadonnut löytyi menehtyneenä

Poliisin reilu viikko sitten kadonneeksi ilmoittama joensuulainen Pentti Myller on löytynyt menehtyneenä. Poliisi ei tutkintasyistä ilmoita löytöpaikkaa, mutta Myller on asunut yksi muun muassa Uskalissa Kiihtelysvaarassa.

Poliisi julkaisi etsintätiedotteen mukana Myllerin kuvan, mutta lukuisista erilaisista tutkintatoimenpiteistä ja lähipiirin kuulusteluista huolimatta kadonneesta ei saatu tuoreita vihjeitä. Poliisin omien tutkintamenetelmien ja toimenpiteiden kautta Myller löytyi menehtyneenä tiistaina 26.9. Mies oli ollut menehtyneenä jo pidemmän aikaa.

Asiassa suoritettujen kuulustelujen, paikkatutkinnan ja oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen löydösten perusteella poliisi on tullut siihen tulokseen, ettei Myllerin kuolemaan liity rikosta. Tutkintaa jatketaan kuolemansyyn selvittämisenä ja näin ollen poliisi ei tiedota asiasta nyt enempää.