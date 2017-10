Radiokeli aiheuttaa häiriöitä antenni-tv-vastaanotossa

Korkeapaine ja poikkeuksellinen säätila aiheuttavat tällä hetkellä ilmiön nimeltä radiokeli. Tämän seurauksena antenni-tv-lähetysten vastaanotossa on ilmennyt ongelmia eri puolella Suomea. Radiokelin seurauksena radiosignaalit etenevät suunniteltua kauemmas. Ongelma on sotkenut tv-lähetyksiä myös Ilomantsissa, Tuupovaarassa ja Kiihtelysvaarassa.

– Signaali, jota vastaanotetaan vaikkapa Lapualla, voi tilapäisesti häiriintyä muualta Suomesta tai naapurimaasta samalla taajuudella lähetettävistä signaaleista. Tällaiset sääilmiöistä aiheutuvat häiriöt ovat myös arvaamattomia, joten niiden huomioiminen suunnittelussa ei ole mahdollista, havainnollistaa radioverkkoasiantuntija Teemu Ovaska Viestintävirastosta.

Radiokelin häiriöitä ei voi poistaa, mutta oma tv-antenni on hyvä pitää kunnossa. On vain odotettava sääilmiöiden palautumista normaaliksi, korostetaan Viestintävirastosta.