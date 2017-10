Puinnit käynnistyvät vähitellen

Syyskuun vaihtelevat säät ovat hidastaneet kasvustojen valmistumista puintikuntoon ja puintien etenemistä koko maassa. Syysviljojen puinnit ovat lopuillaan, mutta kevätviljojen puinnit ovat edelleen pahasti kesken. Viljelijät ovat kuitenkin vielä toiveikkaita, mutta merkittävä osa sadosta jää väistämättä korjaamatta. Ensimmäisiä merkkejä sadon laatuongelmista on havaittavissa etenkin lakoontuneissa kasvustoissa, joissa on alkanut näkyä tähkäidäntää. Lämpimiä poutasäitä toivotaan vielä ainakin kuukaudeksi, jotta sadonkorjuutyöt saadaan tehtyä.



Korjaamatta jäävän sadon rahallinen arvo on varovaisimpienkin arvioiden mukaan vähintään 150-200 miljoonaa euroa. Taloudelliset menetykset tiloille ovat siten huomattavat, kun huomioidaan vielä viljelyyn tehdyt panostukset, joille ei saada katetta. Kustannuspaineita lisäävät myös kaksinkertaistuvat kuivauskustannukset korkeiden puintikosteuksien vuoksi sen sadon osalta, joka saadaan talteen.