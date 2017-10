Kiihtelysvaaralaismies kateissa

Poliisi etsii Kiihtelysvaarassakin hiljattain asunutta Pentti Mylleriä. Hänen katoamisestaan on annettu poliisille tieto tiistaina 19. syyskuuta. Viimeinen varma näköhavainto Mylleristä on saatu heinäkuulta 2017. Tämän jälkeen Mylleristä ei ole varmoja havaintoja.

Myller on asunut yksin Joensuun Kiihtelysvaaran Uskalissa, tilapäisesti hän on asustellut kevään ja alkukesän aikana myös tuttaviensa luona Hammaslahdessa ja muualla Kiihtelysvaarassa.

Pentti Myller on syntynyt vuonna 1958. Hän on noin 180 senttimetriä pitkä ja hän on ruumiinrakenteeltaan hoikka. Myllerillä on tummat pitkähköt hiukset. Hänen vaatetuksestaan ei ole tietoa.