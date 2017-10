Piispa tapasi seurakuntalaisia torilla

Eilen Ilomantsin evankelisluterilaisessa seurakunnassa käynnistynyt piispan tarkastus on sujunut kirkkoherra Seppo Kuosmasen mukaan lupsakasti.

– Vaikka piispan tarkastus kuulostaa hyvin viralliselta, lupsakasti kaikki on sujunut, kirkkoherra totesi avatessaan torilla ollutta piispan tapaamistilaisuutta.

Seurakuntalaisilla oli mahdollisuus tervehtiä ja vaihtaa kuulumisia ilomantsilaissyntyisen piispa Jari Jolkkosen kanssa.

– Kyllä kun tänne tulee, niin tuossa Vepsänmäen kohdalla tuntuu, että pääsee kotiin. Ei ilomantsilaisuus minusta mihinkään lähde, eikä ole tarviskaan, piispa Jolkkonen puhui.

Seurakunta tarjosi torilla keittolounaan, jonka nautti 160 henkeä. Ruokailun lomassa seurakunnan työntekijät ja piispa vaihtoivat seurakuntalaisten kanssa kuulumisia.

Piispan tarkastus jatkuu huomenna sunnuntaina kello kymmenen piispanmessulla luterilaisessa kirkossa. Kirkon jälkeen on kirkkokahvit.