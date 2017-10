Leila Laukkanen Megrin Matkailu Oy:n kehitysjohtajaksi

Joensuun Koverossa asuva Leila Laukkanen, 54, on valittu Megrin Matkailu Oy:n kehitysjohtajaksi. Hakijoita tehtävään oli kaikkiaan 14. Laukkanen aloittaa työssään syyskuun 18. päivänä. Syntyisin hän on Marjovaarasta, Ilomantsin ja Tuupovaaran rajamailta.

Leila Laukkanen on koulutukseltaan metsätalousinsinööri (AMK), ja hän siirtyy uuteen tehtäväänsä Suomen metsäkeskuksen Itäisen alueen Joensuun toimipisteeltä, jossa hän on työskennellyt 30 vuotta, viimeksi asiakasneuvojana. Syyskuun alussa Joensuussa järjestetyssä ja erinomaisesti onnistuneessa Silva-näyttelyssä Laukkanen toimi näyttelypäällikkönä. Ensimmäinen tehtävä Megrillä on paikan markkinoiminen.

- Yhtiö panostaa ryhmä- ja luontomatkailuun sekä kokousten, kurssien ja seminaarien järjestämiseen, Laukkanen kertoo.