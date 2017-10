Voroja Mäkitiellä

Mäkitiellä Ilomantsissa on käynyt voroja keskiviikon ja torstaiaamun välisenä aikana. Rivitalon lukitusta varastosta on viety Husqvarna-merkkinen moottorisaha, Stihl-merkkiset lehtipuhallin ja trimmeri, kiintoavainsarja, bensiiniä ja kuulosuojaimet.

Mahdollisia havaintoja edellä mainittuun liittyen pyydetään ilmoittamaan sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai poliisipäivystykseen numeroon 0295 415 320 ma–pe klo 08-16.15.