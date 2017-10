Kuulemistilaisuus muutoksista kiinnosti

Siun sote järjesti info- ja kuulemistilaisuuden Tuupovaaran terveyskeskussairaalan ja Kultaniityn hoivakodin muutoksista tänään illalla Tuupovaarassa.

Tilaisuus kiinnosti kansalaisia niin, että terveysaseman henkilökunnan ruokalan ja eteisen tilat pursuivat väkeä.

Siun sote luopuu terveyskeskussairaalan tiloista ja samassa kiinteistössä olevasta Kultaniityn hoivakodin tiloista. Tiloissa olevat ikäihmiset siirretään muihin yksiköihin lokakuun loppuun mennessä.

Näillä näkymin avoterveydenhuollon palvelut Tuupovaarassa säilyvät.

Tilaisuuteen tulleet osoittivat harmistuksensa siitä, että asioista on jo päätetty ja sitten vasta järjestetään kuulemistilaisuus.

– Olen iloinen, että lääkäripalvelut säilyvät, mutta asioiden hoitamisessa on lähdetty liikkeelle väärin. Ollaan saatu lukea lehdestä toimintojen lakkauttamisesta. Maalla asuvia pidetään tyhminä, verot kuitenkin maksetaan samalla tavalla kuin muutkin, kiteytti monen paikalla olleen ajatukset Arja Tuupanen.

Paikalla keskustelemassa olivat Siun soten edustajina ikäihmisten palvelujen toimialuejohtaja Eija Rieppo, terveys- ja sairaanhoitopalvelujen palvelujohtaja Mervi Karttunen, Tuupovaaran terveyskeskussairaalan osastonhoitaja Miia Mäkelä ja ikäihmisten palvelujen eteläisen alueen palvelujohtaja Kaisa-Mari Soini. Kiinteistön kuntokartoituksen toteuttaneen Suomen Rakennusterveyspalveluiden tutkimuspäällikkö Joni Sorjonen kertoi Joensuun kaupungin omistaman kiinteistön tilanteen. Siun sote on kiinteistössä vuokralla.