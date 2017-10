Sahauskisan voitto Varastettu lehmä -työllä

Neljännet Karhufestivaalit Ilomantsissa on saatu päätökseen. Karhunfestivaalin MM-veiston teema oli Metsän kansaa ja voiton voi mongolialainen Lkhavadorhj Dorsjuren työllään "Varastettu lehmä".

Tuomariston mielestä taiteellisesti korkeatasoinen, plastinen ja ilmeikäs veistos on moniulotteinen sekä tulkinnaltaan että tekniseltä toteutukseltaan.

Toiseksi sijoittui nurmijärveläisen Markku Tuomisen työ "Metsän kansaa". Halkaistuun pölliin tehty reliefimäinen työ on kuin kurkistuskirja, joka kertoo metsän tarinaa, tuomaristo totesi arvosteluissaan.

Kolmannen sijan sai pyhäjärveläinen Timo Nevalainen työllään "Kuninkaan valtakunta". Tuomariston mielestä työssä teema ilmentyy rikkaasti ja monipuolisesti.

Kaksipäiväisessä kisassa annettiin myös kunniamainintoja sekä erityismainintoja.

Pikakisan voittajan äänesti yleisö. Voittajaksi ylsi Timo Nevalainen, toiseksi virolaisen Silver Treiman ja kolmanneksi yleisö äänesti mongolialaisen Lkhavadorhj Dorsjuren työn.

Samaan aikaan vietetyillä Maailman suurimmilla Villiruokafestareilla nautittiin erinomaisista ruuista. Yleisö äänesti parhaaksi ruuaksi Mustikkamäen villiyrttijuuston. Tuomaristo arvosteli parhaaksi alkuruuaksi Patrikan villiyrttisalaatin, paras pääruoka oli Saarnamiehen villikuhaa, jonka valmisti Karjalainen katukeittiö ja paras jälkiruoka oli Villijussin katajanmarjasorpetti.

Paras villiruokakokonaisuus oli Patrikan villiyrttikurmee.