Karhuohjelmaa koko päivän ajan

Karhufestivaaleilla tapahtuu tänään perjantaina monenlaista. Päivä on jo polkaistu käyntiin lapsille suunnatulla karhusadulla (kuvassa) ja moottorisahatkin ovat jo alkaneet soida.

Liikuntatoimen karhurasteja voi kiertää pitkin päivää, ja Karhuteltassa on pop up -kursseja ja -esityksiä.

Iltapäivällä kunnioitetaan ikäihmisiä Koko Suomi kiittää -juhlassa.

Illan ohjelmassa on Teatteri Traktorin Peppi ja merirosvo-orkesteri -esitys Piirolan Pihassa sekä Topi Ylä-Monosen kaikille avoin luontokuvaesitys.