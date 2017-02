Suomen Kotiseutuliiton hallituksen varapuheenjohtaja, ministeri, emeritus valtiosihteeri Raimo Sailas on huolissaan siitä, että historian opetus kouluissamme on vähenemässä.

– Kansakunta, joka ei tunne historiaansa, on heikoilla. Kotiseutuliikkeen työ paikallishistorian tuntemuksen parantamiseksi tulee näin yhä arvokkaammaksi. Paikallishistoriaan tutustumisen kautta nuoret kiinnostuvat laajemminkin historiasta, arvioi Sailas liiton kokouksessa hiljattain.

Kotiseutuliitto arvioi, että kotiseutuhenki on nyt korkealla ja paikallisuus pontevassa nousussa eri puolilla maatamme. Kotiseutu ja siellä syntyvä kotiseututyö kaikessa moninaisuudessaan yhdistää erilaisia ihmisiä. Uusilla ja vanhoilla asukkailla, tulivat he mistä päin maailmaa tahansa, on Sailaksen mukaan yksi yhdistävä asia: nykyinen kotiseutu. Kotiseututyö kiinnittää tuohon seutuun ja opettaa arvostamaan aluetta.

Suomen Kotiseutuliitto on kotiseututyön valtakunnallinen keskusjärjestö ja maamme suurin kulttuurialan kansalaisjärjestö. Suomen 100-vuotisjuhlavuotena Kotiseutuliitto muun muassa kerää seurantalojen tarinoita osoitteessa www.kotiseutuliitto.fi/seurantalojen-tarinat

Useita seurantaloja on viime vuosina kunnostettu Ilomantsissa, Tuupovaarassa ja Kiihtelysvaarassa, kuva on Saarivaaran Nuorisoseura Sarastuksen talon remonttitalkoista kesältä 2007.