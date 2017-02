Ilomantsin kunnanjohtaja Markku Lappalainen on pyytänyt keskiviikkona 8. helmikuuta eroa kunnanjohtajan virasta. Eropyyntö on jatkoa kunnan ja Lappalaisen hiljattain tekemälle kunnanjohtajasopimukselle. Eropyynnön mukaan Lappalaisen viimeinen työpäivä Ilomantsissa on marraskuun 2017 lopussa. Eropyyntö käsitellään kunnanhallituksen kokouksessa 13. helmikuuta.