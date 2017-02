Koveron Teboilille taas murto

Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä on taas murtauduttu Koveron Teboilille. Murto on jo toinen kerta vähällä aikaa. Maanantaina aamuyöllä kello kolmen aikoihin on huoltamon takaoven kautta tullut sisään kaksi henkilöä. Edellisen kerran huoltamon tiloihin murtauduttiin viime vuoden lokakuussa. Nyt huoltamon myymälän hyllyistä vietiin suuri määrä savukkeita ja tupakkatuotteita, jonkin verran olutta ja muuta pientä myymälässä ollutta tarviketta. Myös kalliimpia puukkoja lähti nyt varkaiden mukaan. Viime lokakuun murrossa oli tupakka niin ikään rosvojen pääsaaliina. Huoltamon yrittäjät Eeva ja Raimo Hiltunen kuvailevat tämänkertaisia kutsumattomia vieraita hyvin varustutuneiksi, murtautujat olivat peittäneet kasvonsa omatekoisilla maskeilla. Valvontakameraan tallentuneissa kuvissa on kuitenkin selkeästi näkyvissä niin murtautujien pituus, ruumiinrakenne kuin tapa liikkua. Poliisit tutkivat asiaa parhaillaan.