Kolilta yrittäjä Petkeljärvelle

Metsähallitus on valinnut Petkeljärven kansallispuiston retkeilykeskuksen uusiksi yrittäjiksi Darja ja Jean-Francois Flognyn. Ranskalais-venäläis-suomalainen yrittäjäpariskunta aloittaa toiminnan kansallispuistossa Ilomantsissa 1. toukokuuta. Yrittäjäpariskunnalla on matkailuun liittyvää yritystoimintaa myös Kolilla.

Viime vuonna Petkeljärven kansallispuiston käyntimäärä oli yli 16 000. Flognyt nostavat Petkeljärven vahvuuksiksi syrjäisyyden ja hiljaisuuden.

– Yritämme kehittää Petkeljärven retkeilykeskuksen toimintaa ja pidentää aukiolosesonkia. Kesällä toiminta pyörii lähinnä kotimaan matkailijoiden ehdoilla. Elo-syyskuuta markkinoimme Keski-Eurooppaan ja syksyllä tarjoamme leirikeskuksen palveluja ruskaretkeilijöille. Uskomme, että kansainvälisillä matkailumarkkinoilla kiinnostusta herättävät myös Petkeljärven talvisen luonnon puhtaus, koskemattomuus ja hiljaisuus, he kertovat.

Metsähallituksen erikoissuunnittelija Kyösti Tuhkalainen uskoo, että useamman kansallispuiston palvelujen yhteen paketointi antaa uutta potkua Ilomantsin matkailuun.