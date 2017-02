Sähkölinjat teiden varteen

Ilomantsissa on Mutalahdentien varressa meneillään keskijännitelinjojen siirto metsästä tien varteen. Pohjois-Karjalan Sähkön Sähkönsiirto Oy:n hallinnoiman ja Enerke Oy:n urakoiman työn toteutusaikataulu on 2017 – 18, ja sen kustannusarvio on noin miljoona euroa. Sähkötolppia on jo ilmaantunut tien varteen Patrikan ja Oskajoen välille. Tolppien pystytystä on meneillään myös Nehvonniementien varressa, jonne tulee osittain myös maakaapelointia. Sähkötolppien pystytyksestä koneellisesti huolehtii Koneurakoitsija Jukka Väänänen.