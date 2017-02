Koira karkuteillä

Tuupovaarassa Öllölästä marraskuun lopulla karkuteille nuori uroskoira, joka muistuttaa ulkonäöltään sutta. Rodultaan se on saarloosinsusikoira (riistakameran kuva). Koira on susimaisen oloinen, ison saksanpaimenkoiran kokoinen. Yksivuotiaan koiran erikoistuntomerkkinä on maksanvärinen kirsu ja takajaloissa niin sanotut kannuskynnet. Koiralla on kaulassaan kirjava kangaskaulapanta. Koira on hyvin arka ja välttelee ihmisiä sekä toisia koiria. Talkooporukka yrittää saada koiran kiinni, ja havaintoja koirasta pyydetään ilmoittamaan numeroon 0400 716 353.