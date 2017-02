Pohjois-Karjala valittu Suomen parhaaksi matkailukohteeksi

Matkailutoimittajien Kilta on valinnut Pohjois-Karjalan parhaasi kotimaan matkailukohteeksi. Valinta on julkistettu tänään Matkamessuilla. Erityisesti Matkailutoimittajien Kilta on iloinen siitä, että Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto yhdessä Pohjois-Karjalan Osuuskaupan kanssa ovat jo yli kymmenen vuoden ajan tuoneet matkailutoimittajia maakuntaan tutustumaan maakunnan matkailukohteisiin. Palkinnon myöntänyt Kilta arvostaa myös sitä, että maakunnassa ei ole jääty paistattelemaan menneisyyden maineeseen, vaan maakunnan matkailusta vastaavat toimijat ovat yhdessä paikallisten yrittäjien kanssa kehittäneet ponnekkaasti ja innovatiivisesti matkailupalveluita, jotka sopivat Pohjois-Karjalan pirtaan. Maakunnan matkailuvalteiksi on ostettu luonto, hiljaisuus ja paikallinen karjalainen kulttuuri, johon Ilomantsissa pääsee tutustumaan muun muassa Parppeinvaaralla. Kuvassa museoamanuenssi Maija Luostarinen on opastamassa ryhmää Runonlaulajan pirtissä.