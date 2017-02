Ratayhteyttä uhkaa taas lakkauttaminen

Ilomantsi-Joensuu -junaradalla on tänäkin talvena kulkenut puutavaraliikennettä entiseen tahtiin, parhaillaan asemalla on uusi puutavarajuna lastattavana. Ratayhteys on kuitenkin taas uhattuna, kun Liikennevirasto on linjannut viime syksyn seminaarissaan, että Ilomantsi kuuluu "tavoitetilaan kuulumattomiin kuormauspaikkoihin". Käytännössä se tarkoittaa sitä, että liikennöinti voi lakata rataosuudella jo vuoteen 2019 mennessä. Kansanedustaja Hannu Hoskonen kertoo olleensa asiasta yhteydessä liikenneministeri Anne Berneriin, joka on luvannut jäädyttää ratasosuuden kaavailut siihen asti, kun Vapo on saanut tehtyä päätöksensä suunnittelemiensa hiilitehtaiden sijoituspaikoista. Radan lakkauttaminen on noussut esille useammankin kerran viime vuosina. Asiasta lisää torstain Pogostan Sanomissa.