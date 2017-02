Mekrijärvelle suunnitteilla monitoimintakeskus

Viime vuoden lopussa lakkautetun Itä-Suomen yliopiston Mekrijärven tutkimusasemalle on löytynyt ilomantsilaiset ostajat. Perustettavan yhtiön osakkaita ovat tilitoimistoyrittäjä Erkki Hukka, matkailualan yrittäjä Anita Timonen ja hoiva-alan yrittäjä Hannu Urjanheimo.

He ovat tehneet Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n ja Itä-Suomen yliopiston kanssa aiesopimuksen ”kampuksella” olevista 13 rakennuksesta.

Kauppa varmistuu maalisuun loppuun mennessä, muutama salaiseksi määritelty reunaehto on vielä avoinna.

Tutkimusaseman rakennuksissa on tilaa yli 5 000 neliömetriä, ja soluasunnoissa 85 vuodepaikkaa, joten yrittäjät uskovat matkailuun. Ympäristössä on Urjanheimon mukaan hyvät puitteet luonto-, erä- ja talvimatkailuun.

Jos kunnanvaltuusto hyväksyy kiintiöpakolaisten vastaanoton, voi tiloihin yrittäjien mukaan myös ottaa vastaan pakolaisia. Se tosin tulisi olemaan hyvin pieni osuus liiketoiminnasta, kertoo Urjanheimo.