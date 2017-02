Kunnanjohtajan työsuhde päättyy loppuvuodesta

Ilomantsin kunnanjohtajan Markku Lappalaisen uudessa johtajasopimuksessa on palkkaus- ja toimenkuva-asioiden ohella sovittu pitämättä jääneiden lomien pitämisestä ja työsuhteen päättymisestä. Kunnanjohtajan työsuhde päättyy kunnanhallituksen hyväksymän sopimuksen mukaan 30.11.2017 tai kun kaikki lomat on pidetty. Kunnanjohtajalla on käyttämättömiä lomapäiviä 94 työpäivää. Lomajaksojen aikana kunnanjohtajan virkaa hoitaa sivistysjohtaja Marjut Ahokas. Lappalainen on toiminut Ilomantsin kunnanjohtajana vuoden 2007 alusta lähtien.

Kunnanjohtajan palkaksi sopimuksessa sovittiin noin 6700 euroa.