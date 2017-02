Vapaus on aarteista kallein

Ilomantsilainen sotaveteraani, Jalkaväkirykmentti 9 riveissä Syvärillä taistellut sotaveteraani Reino Kurvinen, 92, on ryhdikkäässä ja hyvässä kunnossa. Hänet tunnetaan ahkerasta vapaaehtoistoiminnastaan joukko-osastonsa perinnetyössä ja sotaveteraanien parissa. Hänen mielestään itsenäisyyttä parempaa asiaa ei voi olla. "Sillanpään marssilaulussa on siihen oikein sopivat sanat: ”Mitä lieneekin aarteita Suomessa, toki kallehin on vapaus”. Kurvisen mielestä Suomessa asiat ovat pääosin hyvin. "Pitäisi vain osata olla kiitollinen siitä. Mutta maailma on muuttunut jälleen rauhattomaksi ja pelottavaksi paikaksi. Terrori-iskuja tehdään kerran viikossa ja useita sotiakin on käynnissä." Kurvinen toivoo rauhaa kaikkeen maailmaan. "Kunpa kenenkään ei tarvitsisi lähteä kodistaan pakoon toiseen maahan. Kun Euroopassa ja Suomessa rajat ovat pääosin auki, niin suuret ihmisjoukot pääsevät liikkumaan, ja eri kulttuurien myötä tulee myös lieveilmiöitä". Lue Reino Kurvisen tarina kokonaisuudessaan 5.1. Pogostan Sanomista.