Lehdessämme on juttusarja, jossa lukijamme kertovat ajatuksiaan tänä vuonna 100 vuotta täyttävästä Suomesta. Ilomantsilainen Riitta Kareinen pohtii, että kotimaa on hänelle rakas. Itsenäisyyspäivänä Suomen lippua salkoon nostaessa hän miettii, että kyllä itsenäisyyspäivä on hieno juhlapäivä. "Ei sitä lippua sinne turhaan vedetä". Lue Riitta Kareisen haastattelu kokonaisuudessaan torstain 12. tammikuuta paperi/digilehdestä.