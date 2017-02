Messuilla avautuu taas ikkuna itäiseen Suomeen

Koko Ilomantsi on mukana Ilomantsin Matkailuyhdistyksen osastolla 6g18 Matkamessuilla Helsingin messukeskuksessa 19.–22.1.2017. Messuilla esitellään Ilomantsin matkailu- ja palvelutarjontaa, rajakarjalaista maisemaa harjujonoineen, suoalueineen ja vesistöineen, retkeilyreittejä ja tapahtumia, joista esimerkiksi maaliskuinen Pogostan hiihto viettää 40-vuotissyntymäpäiviään, Möhkön ruukkipäivässä juhlitaan Suomea ja Möhköä itsenäisen Suomen itäisimpänä kylänä ja elokuun karhufestivaaleilla kisataan karhunveiston maailmanmestaruudesta.

Mukana messuilla ovat B&B Kuuksenkaari, Erämatkailukeskus Käenkoski, Maukkulan Mustikkamäki/ Lehmäleiri, Möhkön Rajakartano, Möhkön ruukkimuseo, Parppeinpirtti, Parppeinvaaran Runokylä, Pogostan hiihto, Pogostan Hovi, Savottakahvila Möhkön Manta, Mantan Majatalo ja luontopalvelut sekä Teatteri Möhkö.

Pogostan Sanomien messulehti on ilmestynyt tänään torstaina 12.1. ja sitä on jaossa messuosastolla Helsingissä.