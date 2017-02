Kärryllinen koneita varkaille

Mantsin Koneen varastolle Ilomantsin rautatieaseman lähellä on murtauduttu ja viety mukana iso määrä erilaisia koneita. Varkaiden mukaan on lähtenyt muun muassa peräkärry, jolla on saatu kuljetettua lumilinko, ajoleikkuri, mopedi, kaksi aggregaattia ja paljon muuta tavaraa. Sisään on menty leikkaamalla rälläkällä oven lukot. Murto huomattiin sunnuntaina, jolloin lumi oli jo peittänyt murtomiesten jäljet. Poliisi ja yrittäjät ovat kiinnostuneita mahdollisista havainnoista.