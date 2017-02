Arvostettu palkinto kenneltoiminnasta

Ilomantsilainen Taisto Väänänen ja hänen Lazutiinan kennelinsä on saanut Suomen kennelliiton myöntämän Vuolasvirta -palkinnon, joka on korkein kennelliiton myöntämä huomionosoitus ansioituneelle kasvattajalle. Väänäsen käyttö- ja muotovaliolla kuusivuotiaalla Lazuntiinan Lilistiinalla on kuuden viikon ikäiset pennut ruokittavanaan. Lazutiinan kennel on toiminut vuodesta 2000 lähtien. Kennelissä on tällä hetkellä viisi harmaa norjanhirvikoiranarttua sekä yksi saksanpaimenkoiranarttu, joka on rajamiehenä toimivan Väänäsen työkoira. Väänänen on saanut vuonna 2013 Suomen harmaahirvikoirajärjestön myöntämän kultaisen kasvattajamestarimerkin.