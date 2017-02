Juhlahiihto lähenee

Maaliskuun 18.-19. päivinä sivakoidaan Ilomantsissa perinteinen Pogostan Hiihto. Hiihto lykitään komeissa vaaramaisemissa 40. kerran, ja yleensä sää on ollut suosiollinen. Juhlavuonna tapahtuma uusiutuu monella tavalla. Juhlapogostassa sivakoidaan lauantaina entiseen tapaan perinteisellä hiihtotavalla 51 kilometriä. Sunnuntaina edetään vapaalla hiihtotavalla, ja matkana on 58 kilometriä. Molempina päivinä sarjoja on naisille neljä ja miehille viisi. Pogostan Hiihto on osa Suomi 100 -teemavuotta. Ensimmäistä kertaa hiihdossa on mukana kahden-kolmen hengen viestijoukkueita. Tähän aamuun mennessä hiihtoon oli ilmoittautunut 311 hiihtäjää.